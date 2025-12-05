Fußball-WM-Auslosung

Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, in Kanada und Mexiko statt. (picture alliance / empics)

In der Gruppe E spielt die DFB-Elf zunächst am 14. Juni in Philadelphia oder Houston gegen Curaçao. Am 20. Juni ist in Toronto oder Kansas City die Elfenbeinküste der Gegner. Das Gruppenfinale gegen Südamerika-Vertreter Ecuador, auf den Deutschland bereits bei der Heim-WM 2006 zum Abschluss der Vorrunde traf, wird am 25. Juni entweder in Philadelphia oder im Finalstadion von East Rutherford nahe New York ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte verkündet die FIFA am Samstag.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen WM-Kader kurz vor oder kurz nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai benennen. Das Eröffnungsspiel am 11. Juni im Aztekenstadion bestreiten Gastgeber Mexiko und Südafrika.

Vor der Auslosung erhielt US-Präsident Trump den neuen Friedenspreis der FIFA. Der Fußball-Weltverband beschreibt den Preis als eine Auszeichnung für Personen, "die außergewöhnliche und außerordentliche Maßnahmen für den Frieden ergriffen und dadurch Menschen auf der ganzen Welt vereint haben".

In Washington moderierte das deutsche Model Heidi Klum, auf der Bühne traten unter anderem Robbie Williams, Nicole Scherzinger und Andrea Bocelli auf. Die Lose zogen die amerikanische Football-Legende Tom Brady und der kanadische Eishockey-Held Wayne Gretzky.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.