WM-Qualifikation

Nationalspieler Antonio Rüdiger (l.) und der Slowake Leo Sauer im WM-Qualifikationsspiel (picture alliance / Sebastian Bach)

David Hancko (42. Minute) und David Strelec (55.) erzielten die Tore für die Gastgeber.

"Wir haben verdient verloren. Das kann man auf keinen Fall leugnen. Es war ein sehr, sehr schwaches Spiel von uns, sagte Nationalspieler Jonathan Tah im Anschluss im ARD-Fernsehen.

Am Sonntag bestreitet das DFB-Team in Köln das zweite Qualifikationsspiel gegen Nordirland. Dritter Gegner in der Gruppe A ist Luxemburg. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich auf direktem Weg für die WM.

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 findet in Kanada, Mexiko und den USA statt.

