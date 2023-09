Hansi Flick während des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan in Wolfsburg (dpa / Julian Stratenschulte)

Neuendorf erklärte, nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen benötige die National-Elf einen neuen Impuls. Flicks Entlassung sei unumgänglich gewesen

Deutschland hatte gestern in Wolfsburg mit 1:4 gegen Japan verloren. Es war das fünfte Länderspiel ohne Sieg in Folge. Beim Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag soll Sportdirektor Völler die Mannschaft betreuen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.