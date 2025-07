Der DFB hat zum ersten Mal mehr als acht Millionen Mitglieder (Archivbild). (Peter Kneffel / dpa)

Nach eigenen Angaben war das ein Plus von knapp vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Präsident Neuendorf sprach von einem starken Zeichen, dass der Fußball in Deutschland zum 125-jährigen Jubiläum des DFB an vielen Stellen weiter wachse. Vor allem bei Mädchen bis 16 Jahren gab es ein großes Plus bei den Mitgliederzahlen.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.