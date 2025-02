Frauen Nations League: Deutschland - Österreich (Daniel Löb / dpa / Daniel Löb)

Laura Freigang (39.), Linda Dallmann (55.), Giovanna Hoffmann (70.) und Vivien Endemann (82.) trafen für Deutschland im Max-Morlock-Stadion. Zuvor hatte Annabel Schasching (3.) vom SC Freiburg die Gäste früh in Führung gebracht.

Am Freitag war das DFB-Team mit einem 2:2 in den Niederlanden ins EM-Jahr gestartet. Auf dem Weg zur EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) sind die Vize-Europameisterinnen als nächstes am 4. und 8. April gegen Schottland gefordert.

