Die deutschen Fußballerinnen treffen bei der EM in der Schweiz in der Vorrunde auf Polen, Dänemark und Schweden. (AP / Laurent Cipriani)

Das ergab die Gruppen-Auslosung in Lausanne. Die UEFA will in Kürze den Spielplan veröffentlichen. Das Preisgeld wird den Angaben zufolge mehr als doppelt so hoch sein wie beim Turnier 2022. Die Europäische Fußball-Union schüttet einen Betrag in Höhe von 41 Millionen Euro aus. Für die EM der Männer in diesem Jahr hatte die UEFA insgesamt 331 Millionen Euro ausgeschüttet.

