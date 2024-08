Olympische Spiele

Die deutschen Fußballerinnen freuen sich nach dem 1:0 gegen Spanien. (IMAGO / ActionPictures / IMAGO)

Die DFB-Frauen gewannen in Lyon das Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Spanien mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Giulia Gwinn, die in der 65. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Torfrau Ann-Katrin Berger hielt in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter der Spanierinnen - und sicherte Deutschland damit den Sieg.

Medaillen am Samstag im Prinzenpark-Stadion

Für die deutschen Fußballerinnen war es nach 2000, 2004 und 2008 die vierte olympische Bronzemedaille. 2016 waren die deutschen Frauen Olympiasiegerinnen geworden. Die Medaillen bekommen die Fußballerinnen am Samstag im Pariser Prinzenparkstadion - nach dem Finale zwischen den USA und Brasilien. Für Bundestrainer Horst Hrubesch war es das letzte Spiel als Coach der DFB-Frauen. Hrubesch wird nach Olympia von Christian Wück abgelöst.

Handballer dank Torwart Andreas Wolff im Finale

Die deutschen Handballer stehen dank einer Glanzleistung von Torhüter Andreas Wolff im Finale der Olympischen Spiele und haben damit die Silbermedaille schon sicher. Zwei Tage nach dem Erfolg über Topfavorit Frankreich besiegte die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason auch die erfahrenen Spanier. Das Ergebnis war mit 25:24 denkbar knapp. Das Finale ist am Sonntag. Deutschland spielt dann gegen den Sieger des Halbfinales zwischen Slowenien und Dänemark.

