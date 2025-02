Nations League

Zwischen Niederlande und Deutschland gab es keine Siegerinnen. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Eibner-Pressefoto / Justin Deronde)

Die Gastgeber gingen durch Lineth Beerensteyn in der 13. Minute in Führung. Lea Schüller (45.+1) und Sjoeke Nüsken (50.) drehten die Partie. Beerensteyn glich in der 66. Minute wieder aus.

Im zweiten Spiel der Gruppe A gewann Österreich gegen Schottland mit 1:0.

