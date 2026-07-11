Fußball-Nationalmannschaft

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hätten gestern ein erstes intensives Gespräch mit Klopp geführt, hieß es. Beide Seiten seien zuversichtlich, dass die Verhandlungen vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull erfolgreich abgeschlossen werden könnten. Die Gespräche würden in der kommenden Woche fortgesetzt. Klopp soll den Angaben zufolge einen Vertrag über einen WM-Zyklus bis 2030 unterschreiben. Eine mögliche Vereinbarung muss demnach in einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des DFB beschlossen werden.
Klopp, der frühere Coach von Dortmund und Liverpool, ist Wunschkandidat des DFB für die Nachfolge von Julian Nagelsmann.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.