Bei Nations Legue-Spiel verletzt

Kimmich hatte sich am Samstagabend in Freiburg leicht an der Kapsel verletzt und wurde in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Auch am Sonntag sei "nichts Größeres" festzustellen, teilte der DFB mit. Kimmich hatte schon nach dem Spiel angekündigt, dass er am Dienstag in Ungarn dabei sein wolle. "Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Hätte es nicht 6:0 gestanden, wäre ich nicht raus gegangen", sagte der Münchner.

Sportlich geht es in Budapest um nichts mehr. Die DFB-Auswahl steht bereits als Gruppensieger in der Nations League fest. Der Gegner für das Viertelfinale wird am 22. November ausgelost.

