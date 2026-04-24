Deutschland war zuletzt 2006 Ausrichter der Fußball-WM. (picture alliance / dpa / Marcel Mettelsiefen)

Zuvor hatte das Portal "Absolut Fußball" berichtet, dass sich der Verband konkret mit dem Gedanken beschäftige, die WM 2038 oder 2042 in Deutschland auszutragen. Der DFB wies allerdings darauf hin, dass es aktuell "kein konkretes Bewerberverfahren" des Veranstalters der WM, der FIFA, gebe.

Teilnehmerfeld der WM ist kontinuierlich größer geworden

Das "Sommermärchen" von 2006 feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Damals nahmen 32 Mannschaften an der Endrunde teil, bei der Italien den Titel gewann und die DFB-Elf Dritter wurde. 1974 waren es 16 Teams, der damals neue WM-Pokal ging nach dem 2:1-Finalsieg über die Niederlande an Gastgeber Deutschland.

In diesem Sommer findet die auf inzwischen 48 Mannschaften angewachsene Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada statt. In vier Jahren sind Marokko, Portugal und Spanien die Hauptgastgeber des Turniers. Anlässlich des 100. Jubiläums der WM werden dann aber auch Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen. 2034 ist Saudi-Arabien als WM-Gastgeber vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.