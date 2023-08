Fußball-Länderspiele

Der Bundestrainer der Deutschen Nationalmannschaft, Hansi Flick. (Jürgen Kessler / dpa / Jürgen Kessler)

Danach ist Pascal Groß neu in der Mannschaft; er spielt in der englischen Premier-League. Ebenfalls berücksichtigt wurde Robin Gosens von Union Berlin. Zudem kehrt Niklas Süle von Borussia Dortmund in das Aufgebot zurück. Nicht berücksichtigt im 24-Mann-Kader werden etwa Leon Goretzka und Timo Werner.

Die deutsche Nationalmannschaft hat im September zwei Testspiele. Erst geht es in Wolfsburg gegen Japan und anschließend in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.