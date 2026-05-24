Fan-Kurven dürften nicht darüber entscheiden, ob ein Spiel unter- oder sogar abgebrochen werde, hieß es in der Mitteilung. Anhänger des FC Bayern und des VfB Stuttgart hatten während der Partie mit Sprechchören und Transparenten Unmut über den DFB zum Ausdruck gebracht. Er betraf unter anderem die Ticketpreise für das Finale. Weil auch Pyro-Technik zum Einsatz kam, wurde das Spiel zeitweise unterbrochen. Bayern Münchens Ehrenpräsident Hoeneß nannte die Fan-Proteste "unverschämt".
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.