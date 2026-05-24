Fußball
DFB-Kontrollausschuss prüft mögliche Strafen nach Fan-Protesten beim Pokal-Finale zwischen Bayern und Stuttgart

Den Fußball-Bundesligisten FC Bayern und VfB Stuttgart drohen nach den Fan-Protesten beim gestrigen DFB-Pokalfinale Geldstrafen in möglicherweise sechsstelliger Höhe. Wie der Deutsche Fußballbund mitteilte, wird sich sein Kontrollausschuss mit den Vorfällen befassen.

    Das Bild zeigt die Fankurve vom VfB Stuttgart. Viele Fans haben rote Pyrotechnik gezündet, der Rauch zieht durch die Ränge.
    DFB-Pokalfinale: Fans im VfB-Block zünden Pyrotechnik. (picture alliance / Laci Perenyi)
    Fan-Kurven dürften nicht darüber entscheiden, ob ein Spiel unter- oder sogar abgebrochen werde, hieß es in der Mitteilung. Anhänger des FC Bayern und des VfB Stuttgart hatten während der Partie mit Sprechchören und Transparenten Unmut über den DFB zum Ausdruck gebracht. Er betraf unter anderem die Ticketpreise für das Finale. Weil auch Pyro-Technik zum Einsatz kam, wurde das Spiel zeitweise unterbrochen. Bayern Münchens Ehrenpräsident Hoeneß nannte die Fan-Proteste "unverschämt".
    Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.