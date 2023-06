Das 1.000 Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft wird gegen die Ukraine stattfinden. (Carmen Jaspersen / dpa / Carmen Jaspersen)

Gegner im Weserstadion ist ab 18 Uhr die Ukraine. Der Deutsche Fußball-Bund kündigte an, Einnahmen des Freundschaftsspiels für Spenden an das von Russland angegriffene Land zu nutzen.

Ihr erstes Länderspiel absolvierte die Nationalmannschaft am 5. April 1908 gegen die Schweiz. Für Frauen war organisierter Fußball im DFB lange nicht möglich. Erst seit 1982 tritt das Nationalteam der Frauen in offiziellen Länderspielen an und hat seitdem etwas mehr als 500 Partien bestritten.

