Deutschland unterliegt den starken Spaniern in einem stark umkämpften Spiel 1:2 in der Verlängerung. Die umstrittenste Szene war ein nicht gegebener Handelfmeter. Der von Musiala aussichtsreich geschossene Ball ging aus kurzer Entfernung an den Arm von Marc Cucurella.