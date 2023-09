Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann gilt als Kandidat für den Posten des Bundestrainers. (dpa / picture alliance / Revierfoto)

"Sport1" und "Bild" berichteten darüber, der 36-Jährige ist vertraglich derzeit noch an den FC Bayern München gebunden, der ihn im vergangenen März von allen Aufgaben entbunden hatte. Die Trainersuche gestalten beim DFB neben Präsident Bernd Neuendorf auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler sowie Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Letzterer ist auch DFL-Aufsichtsratschef und DFB-Vizepräsident.

Der DFB befindet sich wirtschaftlich in einer schwierigen Lage, im letzten Finanzbericht des Verbands wurde ein Minus von 33,5 Millionen Euro festgehalten. Bei der Trainersuche dürfte der Preis deshalb zumindest eine Rolle spielen. Mehrere weitere Kandidaten werden derzeit gehandelt, darunter befinden sich Namen wie Louis van Gaal, Stefan Kuntz oder Oliver Glasner. Jürgen Klopp sagt mit Verweis auf seinen laufenden Vertrag beim FC Liverpool bereits ab. Eine Lösung will der DFB in den kommenden Wochen präsentieren: Am 14. Oktober spielt die deutsche Mannschaft ein Testspiel gegen die USA, am 18. Oktober gegen Mexiko. Im Sommer 2024 findet die kommende Fußball-EM der Männer in Deutschland statt.

