Der DFB unterstützt die Wiederwahl von FIFA-Präsident Infanatino nicht. (Archivbild) (www.imago-images.de)

Das bestätigte der DFB. Weitere Schritte würden im Präsidium beraten, hieß es in einer Stellungnahme des Verbandes. Laut der "Bild"-Zeitung warb der für Europa zuständige FIFA-Direktor während der WM-Endrunde bei den europäischen Teilnehmern für die Unterschrift. Der DFB habe seine Position aber offen gelassen.

Zwischen dem DFB und der FIFA gibt es seit längerem Differenzen. Der "Fall Balogun" hatte diese verschärft. Der US-Stürmer durfte trotz einer Sperre wegen einer Roten Karte im WM-Achtelfinale antreten. Nach einem Anruf von US-Präsident Trump bei Infantino hatte die FIFA-Disziplinarkommission die Sperre ausgesetzt. Den Vorwurf der Einflussnahme wies die Kommission zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.