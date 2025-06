Der DFB hat im Jahr 2024 einen satten Überschuss erzielt (dpa / picture alliance / Ralf Ibing)

Wie der Verband in Frankfurt am Main mitteilte, wurde damit ein deutlich höherer Überschuss erreicht als im Jahr zuvor; damals waren es knapp 4,9 Millionen Euro. DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald erläuterte, zu dem guten Ergebnis hätten vor allem sparsames Wirtschaften, sehr gute Vermarktungsergebnisse der DFB GmbH & Co. KG sowie der Verkauf von Verbandsliegenschaften geführt.

Neuendorf: "Nötiger Handlungsspielraum"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprach von einem großen Erfolg und einer konsequenten Konsolidierung des Haushalts. Durch nun deutlich aufgestockte Rücklagen habe man den nötigen Handlungsspielraum, um in den kommenden Jahren gezielt in die Entwicklung des Fußballs investieren zu können.

Das Eigenkapital stieg den Angaben zufolge um mehr als 21 Prozent auf knapp 169 Millionen Euro. Die Eigenkapital-Quote beträgt damit gut 43 Prozent. 2023 waren es gut 35 Prozent.

