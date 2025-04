Rudi Völler bleibt DFB-Sportdirektor. (picture alliance/Ulrich Wagner)

Die Nationalmannschaft und ihr gesamtes Team beim DFB seien ihm ans Herz gewachsen, sagte Völler. Daran hätten "die begeisternde Heim-Europameisterschaft, aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann einen entscheidenden Anteil".

Der Verband konnte damit nach Bundestrainer Julian Nagelsmann auch Völler über die WM im kommenden Jahr hinaus an sich binden. Die Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. 2028 wird die EM in Großbritannien und Irland gespielt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.