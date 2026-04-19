Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga

DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic (IMAGO / HJS / IMAGO / Hans-Jürgen Schmidt)

Mit Blick auf die Kommentare in den Sozialen Netzwerken sagte Sasic dem Nachrichtenportal t-online, die Anfeindungen richteten sich nicht nur gegen eine einzelne Person, sondern stellten Werte infrage, die für unseren Sport zentral seien: Respekt, Fairness und Gleichwertigkeit. Die zuständigen Stellen seien sensibilisiert, die Regeln dazu eindeutig: "Es gibt null Toleranz gegenüber sexistischen oder diskriminierenden Vorfällen."

Auch für den Fall von Beleidigungen gegen Eta während eines Spiels sei der DFB gewappnet, betonte die ehemalige Nationalspielerin. Sasic verwies darauf, dass der Verband erprobte Abläufe habe, "um beleidigende oder strafbare Kommentare auszublenden, zu melden und, wenn nötig, auch an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben". Generell sei es ihr wichtig, dass "solche Entscheidungen irgendwann ganz selbstverständlich werden - nicht, weil sie als historisch gelten, sondern weil sie sportlich und fachlich überzeugen."

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.