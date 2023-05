Gewalt im Sprt

DFB Vizepräsident Ronny Zimmermann (Archivbild) (Imago)

Die furchtbare Gewalttat schockiere den Fußball in Deutschland, sagte DFB-Vizepräsident Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach der Familie des Opfers sein Mitgefühl aus und rief zu einem gewaltfreien Umgang miteinander auf. Der Fußballspieler des JFC Berlin war nach einem Angriff durch einen 16 Jahre alten Akteur des französischen Clubs FC Metz bei einem Turnier in Frankfurt am Main zunächst für hirntot erklärt worden. Staatsanwaltschaft und die Polizei Frankfurt teilten nun mit, dass der Jugendliche an den Folgen seiner schweren Hirnverletzungen im Krankenhaus gestorben sei. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.