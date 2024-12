Fußball-WM 2034

FIFA-Präsident Gianni Infantino (l.) mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Das DFB-Präsidium habe die Zustimmung einstimmig beschlossen, sagte Neuendorf. Auch die Landesverbände hätten keinen Einspruch erhoben. Die Vergabe der WM an Saudi-Arabien ist wegen der dortigen Menschenrechtslage umstritten. Fan-Vertreter und Nicht-Regierungs-Organisationen verlangten, dass der DFB sich gegen die Vergabe stellt. Neuendorf betonte, allen seien die Menschenrechtslage und die Repressalien in Saudi-Arabien bewusst. Das sei nichts, was man in irgendeiner Form gutheiße. Eine Ablehnung oder gar ein Boykott schloss Neuendorf aber aus: "Ich glaube, wir können den Einfluss nur geltend machen dann, wenn wir sagen: Ja, wir stimmen zu, aber wir wissen, es gibt Defizite."

Auch Vergabe der WM 2030 steht fest

Die Abstimmung findet am kommenden Mittwoch bei einem außerordentlichen FIFA-Kongress statt. Dabei wird en bloc über die Vergabe der Weltmeisterschaften 2030 und 2034 abgestimmt. Für 2030 gibt es eine gemeinsame Bewerbung von Spanien, Portugal und Marokko, je ein Eröffnungsspiel soll anlässlich des 100. jährigen Bestehens der Weltmeisterschaften in Uruguay, Paraguay und Argentinien stattfinden.

