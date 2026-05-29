Bereits Mitte April hatte die DFL verkündet, dass keinem der Bewerber die Lizenz für die Spielzeit 2026/27 verweigert werde. Einige Clubs mussten jedoch bis Anfang Juni Bedingungen erfüllen. Andere Bewerber hatten Auflagen erhalten. Welchen Vereinen Bedingungen oder Auflagen gestellt wurden, geht aus der Mitteilungen nicht hervor.
Der Ligaverband überprüft im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens zahlreiche Kriterien. Dazu zählen finanzielle, sportliche, rechtliche und personell-administrative Kriterien sowie unter anderem auch die Stadien und die Nachhaltigkeit. Ziel ist laut DFL ein integrer und fairer Wettbewerb.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.