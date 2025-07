Stadionkasse im Borussia-Park in Mönchengladbach (Archivbild) (picture alliance/dpa/David Inderlied)

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga, Lenz, führte dies unter anderem auf "die hohe Stadionsicherheit und die im internationalen Vergleich moderaten Ticketpreise" zurück. Zudem seien die Klubs unabhängig von der Ligazugehörigkeit regional stark verankert, erklärte Lenz.

Fast zwölf Millionen Zuschauer zahlten für Bundesliga-Spiele

Durchschnittlich wurden nach DFL-Angaben 34.288 Tickets pro Spiel verkauft. Die Bundesliga erzielte einen Gesamtabsatz von 11.653.239 Millionen Eintrittskarten bei einem Durchschnitt von 38.082 Zuschauern pro Begegnung. Die Zahlen liegen leicht unter dem Vorjahreswert, weil die letztjährigen Aufsteiger FC St. Pauli und Holstein Kiel in Summe nicht über dieselbe Stadionkapazität verfügen wie die Absteiger 1. FC Köln und SV Darmstadt 98. Die Auslastung der Bundesliga-Stadien lag im Durchschnitt mit 95,9 Prozent aber noch einmal leicht über dem Vorjahresniveau (95,2 Prozent).

In der 2. Liga liegt der Gesamt-Ticketabsatz erneut über dem Niveau der Vorsaison. 9.330.725 Millionen Karten wurden abgesetzt, was einem Durchschnittswert von 30.493 Tickets pro Spiel entspricht. Im Vergleich zur Saison 2023/24 stieg die Zahl um knapp sechs Prozent.

Im Mittel knapp 29 Euro pro Bundesliga-Karte

Der Preis einer Eintrittskarte für ein Bundesligaspiel inklusive Umsatzsteuer und Abgabe an den öffentlichen Verkehrsbetrieb betrug im Durchschnitt 28,78 Euro - er war damit nur geringfügig höher als in der Vorsaison (28,30 Euro). In der 2. Liga lag der Durchschnitt bei 24,70 Euro (in der Vorsaison: 22,93 Euro).

Diese Nachricht wurde am 17.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.