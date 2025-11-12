Der DFL-Sprecher sagte der Funke-Mediengruppe, die Änderung diene zur Steigerung der Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen und verbessere den Service für Stadionbesucher.
Die bisherige Spielordnung schreibt vor, dass die Zeitanzeige in Stadien zum Ende der regulären Spielzeit nach 45 sowie 90 Minuten stoppt. Nur noch die Gesamtlänge der durch den Schiedsrichter festgelegten Nachspielzeit wird angezeigt. Der sekundengenaue Stand ist derzeit nicht ersichtlich.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.