DFL plant sekundengenaue Nachspielzeit-Anzeige in Stadien

In der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga könnte ab dem kommenden Jahr die Nachspielzeit sekundengenau im Stadion angezeigt werden. Eine entsprechende Änderung der Spielordnung wird laut einem Sprecher der Deutschen Fußball Liga vorbereitet. Die DFL-Mitglieder sollen darüber im Dezember abstimmen.

    Auf einer Anzeigetafel in einem Fußballstadion steht neben dem Spielstand auch die Spielzeit "90+4".
    Die Anzeigetafeln in den Fußball-Stadien könnten bald die sekundengenaue Nachspielzeit anzeigen. (picture alliance / HMB Media / Uwe Koch)
    Der DFL-Sprecher sagte der Funke-Mediengruppe, die Änderung diene zur Steigerung der Transparenz von Schiedsrichter-Entscheidungen und verbessere den Service für Stadionbesucher.
    Die bisherige Spielordnung schreibt vor, dass die Zeitanzeige in Stadien zum Ende der regulären Spielzeit nach 45 sowie 90 Minuten stoppt. Nur noch die Gesamtlänge der durch den Schiedsrichter festgelegten Nachspielzeit wird angezeigt. Der sekundengenaue Stand ist derzeit nicht ersichtlich.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.