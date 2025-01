Debatte über Karenztage

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann von der CDU äußerte sich ablehnend, ebenso wie Bundesarbeitsminister Heil von der SPD. Er betonte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, wer krank gemeldete Beschäftigte unter den Generalverdacht des Blaumachens stelle, habe ein verzerrtes Bild von den arbeitenden Menschen in diesem Land. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, ebenfalls SPD, kritisierte im MDR, die Idee gehe zulasten der Arbeitnehmer. Diejenigen, die sich einen Lohnausfall nicht leisten könnten, schleppten sich dann krank zur Arbeit. Dies gefährde auch die Gesundheit anderer.

Zuletzt hatte der Chef des Versicherungskonzerns Allianz, Bäte, angeregt, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu streichen. Ein solcher Karenztag war in Deutschland in den 1970er abgeschafft worden.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.