Umbau des Sozialstaats

Die DGB-Vorsitzende Fahimi sagte dem "Tagesspiegel" aus Berlin, zwar müssten die sozialen Systeme modernisiert werden. Dabei seien anstatt Kürzungen aber mehr Effizienz und Gerechtigkeit nötig.

In der Diskussion über das Bürgergeld sagte Fahimi, zwar habe es dort ein deutliches Ausgabenplus gegeben. Doch habe es gleichzeitig Rekordeinnahmen des Staates, Rekordgewinne und Rekorddividenden bei den Unternehmen sowie massive Preissteigerungen gegeben. Wenn man die Aufwendungen für das Bürgergeld mit dem Bundeshaushalt oder der Wirtschaftsleistung ins Verhältnis setze, dann seien sie sogar leicht gesunken.

