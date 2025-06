Öffentlicher Dienst

Das Logo des DGB (dpa | Ralf Hirschberger)

Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Hannack sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit kaputtgesparten Bau- und Planungsämtern ließen sich die von der Bundesregierung geplanten Milliardeninvestionen für die Infrastruktur nicht umsetzen. Weder Klimawende noch Digitalisierung und der Ausbau der Infrastruktur könne man so stemmen. Deutschland solle sich ein Beispiel an den skandinavischen Ländern nehmen, dort werde mehr in die Verwaltungen investiert und auch stärker digitalisiert, betonte Hannack.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.