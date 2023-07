Bundeshaushalt 2024

Etwa 60.000 Familien wären laut Paus betroffen. (dpa / picture alliance / Wolfram Steinberg)

Kritik kam auch aus der FDP: Die Jungen Liberalen nannten die Einsparungen eine "schallende Ohrfeige" für karriereorientierte Frauen und Männer, die Eltern werden wollten.

Bundesfamilienministerin Paus bestätigte, dass Paare künftig nur noch bis zu einem Jahreseinkommen von 150.000 anstatt wie bisher 300.000 Euro Anspruch auf Elterngeld haben sollen. Die Grünen-Politikerin sagte dem Sender RTL/ntv, sie habe sich entschieden, nicht die Leistung selbst zu kürzen, sondern den Kreis der Bezieher einzuschränken. Sie räumte ein, für die Gleichstellung von Frauen und Männern sei dies kein Glanzstück. Sie bedauere dies. Laut Paus haben damit vermutlich rund 60.000 Familien weniger Anspruch auf Elterngeld.

Bundesfinanzminister Lindner twitterte, wenn die Kabinettskollegin von den Änderungen am Elterngeld nicht überzeugt sei, sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag für den Haushalt des kommenden Jahres in anderer Weise erbringen. Lindner hatte für den Etat Einsparungen in fast allen Ressorts gefordert.

