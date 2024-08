Tätlicher Angriff

Ein Streifenwagen der Polizei (Horst Galuschka/dpa)

Nach Angaben der Polizei waren drei Männer und eine Frau mit dem DGB-Mitarbeiter zunächst in Streit geraten. Dann schlugen sie ihn zusammen, während die Frau ihn wiederholt beleidigte. Passanten eilten zur Hilfe und riefen die Polizei.

Die Beamten nahmen in der Nähe vier Tatverdächtige fest. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Im Laufe der Woche waren in Sachsen schon Wahlkampfhelfer der Partei Die Linke beim Verteilen von Informationsblättern zunächst beleidigt und danach mit einer Machete bedroht worden. Außerdem griffen Unbekannte ein Parteibüro der Grünen in Dresden an.

