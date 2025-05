Die Vorsitzende des DGB, Yasmin Fahimi, am 1.6.24 bei einer Kundgebung in der Deutzer Werft. (IMAGO / Guido Schiefer / IMAGO / Guido Schiefer)

Fahimi sagte der Rheinischen Post, die Alterung der Gesellschaft müsse von allen getragen werden, nicht nur von den Beitragszahlern. Ein höherer Zuschuss aus Steuergeldern sei daher gerechtfertigt. Derzeit belaufen sich die Zuschüsse des Bundes für die gesetzliche Rentenversicherung auf über 100 Milliarden Euro pro Jahr.

Fahimi sprach sich gleichzeitig dafür aus, Vermögende stärker in die Pflicht zu nehmen. Sie verwies darauf, dass das reichste eine Prozent der Bevölkerung in den vergangenen zehn Jahren um 140 Milliarden Euro vermögender geworden sei. Fahimi forderte eine stärkere Beteiligung dieser Gruppe am Gemeinwesen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.