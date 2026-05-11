Die 58-Jährige hat den Vorsitz seit Mai 2022 inne.
Zum Kongressauftakt hatte sie gestern vor sozialen Einschnitten durch Reformvorhaben der Bundesregierung gewarnt. Fahimi kündigte an, dass der DGB jeden weiteren Eingriff in das Arbeitszeitgesetz und mögliche Rentenkürzungen nicht hinnehmen werde.
Der Bundeskongress des DGB dauert bis Mittwoch. Auch Bundeskanzler Merz, Arbeits- und Sozialministerin Bas sowie Finanzminister Klingbeil werden erwartet.
Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.