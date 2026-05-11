Bundeskongress
DGB-Vorsitzende Fahimi mit großer Mehrheit wiedergewählt

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, ist auf dem Bundeskongress in Berlin mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. Von den knapp 400 Delegierten stimmten 370 mit Ja. Fahimi will am Vormittag eine Grundsatzrede halten.

    Yasmin Fahimi, DGB-Chefin, steht nach ihrer Wahl auf der Bühne und formt mit den Händen ein Herz in Richtung der Delegierten des Bundeskongresses.
    Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi ist auf dem Bundeskongress in Berlin mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. (dpa / Fabian Sommer)
    Die 58-Jährige hat den Vorsitz seit Mai 2022 inne.
    Zum Kongressauftakt hatte sie gestern vor sozialen Einschnitten durch Reformvorhaben der Bundesregierung gewarnt. Fahimi kündigte an, dass der DGB jeden weiteren Eingriff in das Arbeitszeitgesetz und mögliche Rentenkürzungen nicht hinnehmen werde.
    Der Bundeskongress des DGB dauert bis Mittwoch. Auch Bundeskanzler Merz, Arbeits- und Sozialministerin Bas sowie Finanzminister Klingbeil werden erwartet.
    Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.