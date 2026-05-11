Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi ist auf dem Bundeskongress in Berlin mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. (dpa / Fabian Sommer)

Sie sagte auf dem Bundeskongress des Gewerkschaftsbundes in Berlin, der legitime Anspruch der Menschen auf Leistungen dürfe keine Frage der politischen Beliebigkeit oder der jeweiligen Kassenlage sein. Fahimi lehnte insbesondere Kürzungen der gesetzlichen Altersversorgung sowie eine Aufweichung des Acht-Stunden-Tags ab. Sollte die Bundesregierung diese Vorhaben umsetzen, werde man dafür sorgen, dass - Zitat - der Protest auf die Straße komme.

Fahimi war zuvor von den Delegierten mit großer Mehrheit als DGB-Vorsitzende wiedergewählt worden. Beim Bundeskongress werden auch Bundeskanzler Merz, Arbeits- und Sozialministerin Bas und Finanzminister Klingbeil erwartet.

Zum DGB gehören acht Einzelgewerkschaften wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die IG Metall. Sie vertreten rund 5,4 Millionen Mitglieder. Vor zehn Jahren waren es noch mehr als 6 Millionen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.