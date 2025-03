Koalitionsverhandlungen

Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (imago / dts Nachrichtenagentur )

Das Arbeitszeitgesetz sei keine politische Verhandlungsmasse, sagte DGB-Chefin Fahimi den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sichere Erholung und fuße auf arbeitsmedizinischen Erkenntnissen. Bereits in zu vielen Branchen kämen Beschäftigte längst an ihre Belastungsgrenze. Mit einer weiteren beliebigen Ausweitung der Arbeitszeiten drohe der Kollaps. CDU/CSU und SPD hatten sich in ihrem Sondierungspapier auf Änderungen bei der Arbeitszeit im Einklang mit europäischen Richtlinien verständigt. Aktuell ist sie auf acht Stunden pro Tag begrenzt. In Ausnahmefällen ist eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden möglich, zum Beispiel, wenn es sich zum Teil um Bereitschaftszeiten handelt.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.