Yasmin Fahimi, DGB-Chefin (Archivbild) (picture alliance/dpa/Fabian Sommer)

Die DGB-Vorsitzende Fahimi sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine solche Alterssicherung müsse zusätzlich sein und von den Arbeitgebern mindestens mitfinanziert werden. Ihren Angaben zufolge haben etwa 20 Millionen Beschäftigte in Deutschland keine betriebliche Altersvorsorge. Die Gewerkschaften stünden bereit, dies kollektiv für alle Beschäftigten zu regeln, und zwar auf Basis von Tarifverträgen. Fahimi ergänzte, bei Unternehmen ohne Tarifbindung sei es denkbar, die Beschäftigten in bestehende Modelle aufzunehmen. Details des Vorstoßes will der DGB den Angaben zufolge Ende des Monats präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.