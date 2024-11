Die Hintergründe des Flugzeugabsturzes sind unklar. (Mindaugas Kulbis/AP/dpa)

An Bord des Flugzeugs sollen sich vier Personen befunden haben. Bei dem Absturz wurde auch ein zweistöckiges Wohnhaus beschädigt. In ersten Meldungen hieß es, die DHL-Maschine sei auf das Haus gestürzt. Die Feuerwehr konnte das aber zuletzt nicht bestätigen. Das Wohnhaus steht den Berichten zufolge in Flammen, mehrere Bewohner seien gerettet worden.

Der Chef der litauischen DHL-Tochtergesellschaft bestätigte, dass das Flugzeug einem Auftragnehmer des Unternehmens gehöre. Die Unfallursache sei derzeit noch unklar.

Deutsche Sicherheitsbehörden warnten

Ende August war bekannt geworden, dass deutsche Sicherheitsbehörden vor Brandsätzen warnen, die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt gaben einen entsprechenden Warnhinweis an Unternehmen aus der Luftfahrt- und Logistikbranche heraus. Die Warnmeldung wurde in Sicherheitskreisen unter anderem mit einem entsprechenden Vorfall im DHL-Logistikzentrum Leipzig in Verbindung gebracht. Leipzig fungiert als weltweites Drehkreuz des Unternehmens. Dort soll im Juli ein aus dem Baltikum verschicktes Paket Feuer gefangen haben, das einen Brandsatz enthalten hatte.

In der Warnmeldung von BfV und BKA kam das Wort Russland zwar nicht vor. Dennoch wird in Sicherheitskreisen ein Zusammenhang mit den zunehmenden Fällen russischer Sabotage in Deutschland nicht ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.