Neue Zollvorschriften

DHL schränkt den Paketversand in die USA ein. (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Nach Angaben des Konzerns müssen ab morgen die Annahme und der Transport von Geschäftskunden-Paketen sowie Warenpost ausgesetzt werden. Privatpersonen können nur noch Pakete verschicken, die als Geschenk deklariert sind und deren Inhalt höchstens 100 Dollar wert ist. Der Versand von Paketen mit einem höheren Wert ist nur noch als teurere Expresssendung möglich.

Die DHL erklärte, die Einschränkung gelte solange, bis US-Behörden Details zu ihren neuen Vorschriften mitgeteilt hätten. Hintergrund ist die Entscheidung der USA, zum 28. August die Zollfreiheit auf Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar abzuschaffen. Auch andere nationale Postkonzerne aus Europa haben den Paketversand in die USA eingeschränkt.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.