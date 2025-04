DHL muss auf neue Zollformalitäten in den USA reagieren. (imago stock&people)

Damit entspreche man den neuen Zollbestimmungen der US-Regierung, teilte das Unternehmen mit. Die Regelung gelte ab morgen und sei bis auf weiteres in Kraft. Alle Sendungen mit einem deklarierten Warenwert von mehr als 800 Dollar unterliegen ab dann der formellen Zollabfertigung. Bisher lag die Grenze bei 2.500 Dollar. Die Änderung habe zu einem erheblichen Arbeitsaufwand geführt, der erst abgearbeitet werden müsse. Die internen Kapazitäten müssten weiter angepasst werden, so DHL.

Für Sendungen von Unternehmen an Unternehmen in den USA, das so genannte B2B-Geschäft, gelte die Regelung nicht.

