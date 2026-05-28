Paketzustellung

Postzentrum des United States Postal Service in Philadelphia (Archivbild) (picture alliance / AP Photo/ Matt Rourke)

Der Vertrag läuft über mehrere Jahre und hat voraussichtlich ein Volumen von mehr als zehn Milliarden Dollar, wie die US-Post mitteilte. Vorgesehen ist, dass DHL die Abholung und Sortierung der Sendungen übernimmt, ⁠während ⁠die Zustellung ⁠der US-Post obliegt.

Der finanziell angeschlagene US Postal Service hat seit 2007 unter anderem wegen des Rückgangs des ​Briefgeschäfts Nettoverluste von 118 Milliarden Dollar angehäuft.

Postchef Steiner erklärte, die Kooperation sei für beide ‌Seiten ein Gewinn. ‌So müsse DHL nicht selbst in ​den Aufbau eines eigenen Zustellnetzes investieren, um den US-Markt flächendeckend zu bedienen.

DHL-Manager Ashbaugh betonte, mit der Kooperation könne ⁠das Unternehmen in den ‌USA wachsen und das dortige Geschäft bis zum Jahr 2030 in etwa verdoppeln.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.