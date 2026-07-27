Paketzustellung

Danach soll ein Zusteller Pakete bis höchstens 23 Kilogramm allein ausliefern. Schwerere Bestellungen müssten dann zu zweit zugestellt werden. Die DHL-Vorständin für das deutsche Brief- und Paketgeschäft, Hagleitner, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das sollte gesetzlich und für die ganze Branche verbindlich festgeschrieben werden.

Hagleitner begründete den Vorstoß mit gesundheitlichen Problemen der Zusteller.

Im Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland beziehe sich etwa jede dritte Krankmeldung auf Muskel- oder Skelettkrankheiten.

Die DHL-Konkurrenz erklärte dagegen, eine solche Regelung sei angesichts des Personalmangels schwierig umzusetzen. Zu rechnen sei zudem mit einer schlechteren Umweltbilanz und möglichen längeren Transportzeiten. Der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wiederum geht der Vorstoß nicht weit genug.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.