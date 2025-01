Jeder zehnte Deutsche hat ein Suchtproblem. (picture alliance/photothek/Liesa Johannssen)

Noch weitaus mehr Menschen konsumierten Alkohol, Tabak und andere Suchtmittel in gesundheitsschädlicher Weise. Die DHS kritisierte, die Drogenproblematik in Deutschland wachse, zugleich würden Hilfen gekürzt. In einem Positionspapier vor der Bundestagswahl fordert sie unter anderem die bislang nicht gesetzlich verankerte Leistung der Suchtberatung verlässlich abzusichern.

