Bürgerkrieg

Die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks, Pruin, sagte in Berlin, zu Weihnachten leide etwa die Hälfte der Bevölkerung an Hunger. 21 Millionen Menschen hätten nicht genug Nahrungsmittel. Das seien mehr als in Nordrhein-Westfalen leben. Pruin erklärte, mehr als 100.000 Menschen seien vom Tod bedroht.

Nach Angaben der Diakonie sind im Sudan etwa 14 Millionen Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und der paramilitärischen Gruppe RSF. Der Machtkampf hat vor eineinhalb Jahren begonnen. Berichten zufolge kamen allein im Bundesstaat Khartoum mehr als 60.000 Menschen ums Leben.

