Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Im Osten und Südosten anfangs noch sonnig, später wie in den übrigen Landesteilen dichte Wolken und einzelne, teils gewittrige Schauer. 16 bis 22 Grad. Morgen Wechsel von Sonne und einzelnen Schauern, im Osten und Südosten anfangs Regen. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden und Südosten meist heiter. Sonst wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. 18 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.