Olympische Winterspiele

Das Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen in Livigno ist wegen des Schneefalls abgesagt worden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Lindsey Wasson)

Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne. Wann die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen starten, ist noch unklar. Eine Entscheidung über einen neuen Termin werde im Laufe des Tages bekanntgegeben, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Bereits die Qualifikation der Snowboarderinnen war aufgrund der Wetterprognose von Montag auf Sonntag vorverlegt worden.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.