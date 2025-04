Das müssen Bläser früh lernen, dass sie ihre Lippen pflegen. Der häufigste Fehler ist vor allem bei Anfängern, dass sie das Instrument zu stark an die Lippe drücken. Und dann sieht man Abdrücke des Instrumentenmundstücke an den Lippen. Und das zeigt eigentlich, dass da zu viel an Kraft aufgewendet wird.