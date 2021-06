Als ihr erstes Kind nachts nicht schlafen wollte, hat Isabel Abedi angefangen Kindergeschichten zu erfinden. Selbst aufgewachsen mit sehr vielen Büchern und einer Mutter, die ihr noch bis in die Pubertät hinein vorgelesen hat, konnte Isabel Abedis große Liebe zu Geschichten und Wörtern früh und ausgiebig gedeihen. Geboren 1967 in München und aufgewachsen in Düsseldorf, arbeitete Isabel Abedi zunächst in Hamburg 13 Jahre lang als Werbetexterin. Aus den nächtlichen Geschichten fürs eigene Kind wurden unzählige Bilder- und Vorlesebücher, Kinder- und Jugendromane. Einen eigenen Fanclub hat die Reihe mit Lola als Titelheldin. In neun Bänden erlebt das schlaflose Mädchen ungewöhnliche und magische Abenteuer. Isabel Abedi arbeitet ebenso erfolgreich als Übersetzerin aus dem Englischen und engagiert sich in interkulturellen Schreibprojekten.