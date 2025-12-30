Turnusmäßiger Wechsel

Das Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel (picture alliance / Goldmann)

Der Rat ist eines der zentralen Gesetzgebungsorgane der EU, in dem die Regierungen aller Mitgliedstaaten vertreten sind. Der vorsitzführende Staat organisiert und leitet die Sitzungen des Gremiums in seinen verschiedenen Formationen. Beispielsweise leitet also der Umweltminister des Landes mit EU-Ratspräsidentschaft den Umweltministerrat. Die Ratspräsidentschaft moderiert Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten, vermittelt bei Konflikten und versucht, Kompromisse zu erzielen. Sie vertritt den Rat auch in Verhandlungen mit anderen EU-Organen, etwa dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission.

Verschiedene Gremien

Jede Präsidentschaft setzt eigene inhaltliche Schwerpunkte, die mit den vorhergehenden und nachfolgenden Präsidentschaften abgestimmt werden, um Kontinuität zu gewährleisten. Zu unterscheiden sind der Rat der EU und Europäische Rat. Der Rat der EU besteht aus Fachministern der Mitgliedstaaten und beschließt Gesetze. Der Europäische Rat hingegen versammelt die Staats- und Regierungschefs und legt die großen politischen Leitlinien fest. Im Europäischen Rat führt ein auf zweieinhalb Jahre gewählter Präsident den Vorsitz, nicht die rotierende Ratspräsidentschaft. Auch im Rat für Auswärtige Angelegenheiten übernimmt der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik dauerhaft den Vorsitz.

Macht auf Zeit auch für kleinere Länder

Die Ratspräsidentschaft bietet kleineren Mitgliedstaaten die Möglichkeit, europäische Debatten mitzugestalten und ihre Anliegen in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig erfordert sie viele Ressourcen. Im Ergebnis spielt das jeweilige Land eine maßgebliche Rolle im Gesetzgebungsprozess der EU. Nach Angaben Nikosias soll der zyprische Schwerpunkt für die EU-Politik der kommenden sechs Monate darin liegen, die Autonomie der EU zu stärken. Auch soll der Blick mehr in die Region des östlichen Mittelmeers gerichtet werden: So sollen Probleme wie Wassermangel und Dürre auf europäischer Ebene behandelt werden. Weitere Themen übernimmt Zypern darüber hinaus von der vorherigen Präsidentschaft Dänemarks.

Informationen über Zypern

Zypern ist das am östlichsten gelegene Land der EU. Die Insel im Mittelmeer ist faktisch in zwei Teile geteilt: die international anerkannte Republik Zypern im Süden und der von der Türkei besetzte Norden. Seit 2004 ist Zypern EU-Mitglied. Knapp eine Million Menschen leben laut Eurostat dort. Das Pro-Kopf-Einkommen der Zyprerinnen und Zyprer liegt unter dem europäischen Durchschnitt. Insgesamt macht laut Eurostat Zypern 0,2 Prozent der gesamten EU-Wirtschaftskraft aus.

