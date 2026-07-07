Nur wenige Medizinerinnen gelangen auf Top-Positionen in Kliniken oder an Universitäten (Archivbild). (imago images / Westend61 / gpointstudio via www.imago-images.de)

Derzeit seien nur etwa zehn Prozent der leitenden Posten in der Chirurgie mit Frauen besetzt, heißt es in einer Mitteilung des Interessenverbandes. In dem vor fünf Jahren gegründeten Verein sind mittlerweile mehr als 3.000 Frauen Mitglied. Sie setzen sich eigenen Angaben zufolge für mehr Chancengleichheit, ein respektvolles Miteinander und mehr gegenseitige Unterstützung ein.

Wie der Marburger Bund anlässlich des Weltfrauentags berichtete, ist der Frauenanteil in den einzelnen medizinischen Fachrichtungen sehr unterschiedlich. Während in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe über 70 Prozent Ärztinnen tätig seien, liege ihr Anteil in der Chirurgie bei nur etwa 24 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.