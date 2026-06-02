Aufnahme vor 75 Jahren

Vor 75 Jahren war auch die Deutsche UNESCO-Kommission gegründet worden. Die aktuelle Vorsitzende Maria Böhmer sieht es als das Besondere der UNESCO an, dass sie durch die Nationalkommissionen in die Gesellschaft hinein wirkt, zum Beispiel durch die Welterbestätten. Hier gehe es auch um die Vermittlung des Welterbegedankens, sagte Böhmer im Deutschlandfunk Kultur. Nach dem Austritt der USA sieht sie die UNESCO in einer schwierigen Situation. Auch neue Themen wie Künstliche Intelligenz sind aus ihrer Sicht eine Herausforderung.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.