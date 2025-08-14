Dlf-Interview

Geschäftsführer Kaiser sagte im Deutschlandfunk, Bundeskanzler Merz habe die ersten 100 Tage in der Klimapolitik verstolpert. Mit Blick auf die 100-Tage-Bilanz seiner Regierung, hatte Merz im Onlinedienst X erklärt, Deutschland sei wieder verlässlicher Partner in Europa und weltweit. Unter anderem teilte Merz mit, man habe die Wirtschaftswende eingeleitet.
Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser attestiert Merz einen guten Anfang, in dem er das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz verankert habe. Merz habe jedoch Zweifel an der notwendigen Transformation gesät. Gerade international setze Merz damit die falschen Signale. Vielmehr sollte Merz dafür werben, Klimaschutz als Chance für die Wirtschaft zu betrachten.
Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.